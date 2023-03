Quando soffrono, anche le piante urlano. Nonostante non riusciamo a sentire la loro “voce”, perché supera la frequenza percepibile dall’orecchio umano, i vegetali emettono suoni quando sono disidratati o quando vengono tagliati. Sono rumori simili a dei clic, che ricordando lo scoppio delle bollicine d’aria dei fogli di polietilene usati per gli imballaggi. La scienza ha ampiamente dimostrato la reazione delle piante a stress di vario tipo, mostrando cambiamenti di colore, forma e odore.

Alcuni studiosi della Scuola di scienze vegetali e sicurezza alimentare dell’Università di Tel-Aviv, in collaborazione con la Scuola di Zoologia e del Dipartimento di Biologia Integrativa e Informatica presso la Scuola di Medicina dell’Università di Harvard (Stati Uniti), con un attento lavoro di registrazione e conversione, sono riusciti a riprodurre gli ultrasuoni emessi dalle piante.

Il team di ricerca, guidato dalla professoressa Lilach Hadany, docente di Biologia evolutiva e teorica dell’ateneo israeliano, ha svolto l’attività di ricerca in una camera acustica e in una serra. Oggetto di osservazione sono state le piante di pomodoro e tabacco. Attraverso dei microfono sono stati registrati i rumori emessi in seguito a tagli agli steli praticati con forbici o in condizioni di disidratazione. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale poi è stato possibile individuare quando il suono è emesso da una pianta disidratata, tagliata o da una perfettamente sana.

La professoressa Hadany ha spiegato che alcuni animali “possono sentire questi suoni, quindi c’è la possibilità che si stia verificando molta interazione acustica” tra loro e le piante. Queste ultime, secondo la studiosa, “interagiscono continuamente con insetti e altri animali, e molti di questi organismi usano il suono per la comunicazione, quindi sarebbe molto poco ottimale per le piante non usare affatto il suono”.