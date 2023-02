Siete alla ricerca di un nuovo smartphone a marchio Apple, ma indecisi su quale modello optare? Allora vi consigliamo l’imperdibile offerta su Amazon di oggi, domenica 19 febbraio, del bellissimo iPhone 14 (2022) nelle cinque colorazioni (Product) RED, Azzurro, Galassia, Viola e Mezzanotte e nel taglio di memoria 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Il dispositivo lo potrete acquistare con uno sconto del 13% al prezzo di 899 euro (invece di 1.029 euro di listino). Il nuovo device del colosso di Cupertino è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata ai principali dettagli.

L’iPhone 14 presenta un display Super Retina XDR con ProMotion da 6,1 pollici, di forma rettangolare e dagli angoli arrotondati. Dotato di classificazione IP68 con profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti, secondo lo standard IEC 60529, resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Sotto la scocca troviamo il chip A15 Bionic con GPU 5core per regalare prestazioni fulminee e per rendere le reti cellulari 5G ultrarapide. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo possiede sul retro un sistema a doppia fotocamera, di cui un sensore principale da 12MP e un ultra-wide da 12MP con modalità ritratto, controllo di profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 4 e video 4K Dolby Vision HDR fino a 60 fps; sul frontale mostra una fotocamera selfie TrueDepth da 12MP.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

L’iPhone 14, oggi in super offerta su Amazon, possiede la funzione di rilevamento incidenti grazie a SOS emergenze. Il dispositivo, infine, è alimentato da una batteria eccellente che garantisce una riproduzione video fino a 20 ore e riproduzione video in streaming fino a 16 ore; mentre la riproduzione audio è assicurata fino a 80 ore.

