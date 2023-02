Tra le migliori offerte di oggi, martedì 7 febbraio, vi sono anche i più recenti smartwatch Apple Watch Series 8, che troverete in offerta su Amazon in con uno sconto del 13% e al prezzo di 579 euro (invece di 669 euro di listino). La variante in questione è quella che possiede la connettività GPS + Cellular, con cassa da 45mm (adatta per polsi da da 140‑220mm) e in diverse colorazioni. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistare subito il prodotto e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche.

L’Apple Watch Series 8 (45mm) grazie alla connettività GPS + Cellular restate in contatto con chi volete, anche se non avete con voi il vostro iPhone. Potete ascoltare o sincronizzare musica, podcast e audiolibri. Il device possiede un sensore di temperatura, è in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) grazie a un sensore dedicato e un’app all’avanguardia. Riceverete notifiche qualora la vostra frequenza cardiaca dovesse risultare troppo alta oppure troppo bassa, o se il ritmo cardiaco è irregolare. Questo bellissimo orologio del colosso di Cupertino possiede funzioni avanzate per la sicurezza, come ad esempio “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”.

L’Apple Watch Series 8, oggi in offerta su Amazon, presenta una migliorata app allenamento, con parametri ancora più evoluti e nuovi modi di fare sport; troverete un’app Bussola con un nuovo look, con funzioni waypoint e la funzione ‘Torna sui tuoi passi’. Il cristallo anteriore risulta tra i più robusti che un Apple Watch abbia mai avuto, è resistente alla polvere di grado IP6X, mostra un design a prova di nuotate e una maggiore resistenza per andare incontro a qualsiasi sport e attività. Infine, con questo smartwatch potrete calcolare quanto vi muovete ogni giorno e controllare i vostri progressi direttamente nell’app Fitness sul vostro iPhone.

