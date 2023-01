Nella giornata trascorsa Motorola, oltre ai nuovi quattro device appartenenti alla gamma Moto G 2023, ha presentato anche il nuovo Moto E13. Parliamo di un telefono con sistema Android appartenente alla fascia bassa della casa alata e molto economico: infatti, il suo prezzo non supera i 100 euro. Certo, un dispositivo del genere non può offrire specifiche tecniche eclatanti, ma la sua autonomia è il vero punto di forza. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono le altre specifiche tecniche complete di questo telefono.

Il nuovo Motorola Moto E13 sfoggia un design abbastanza piacevole da vedere e, frontalmente, presenta un display IPS LCD piatto da 6,5 pollici dotato di risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) con frequenza di aggiornamento a 60Hz e un notch a goccia per ospitare la fotocamera da 5MP. Il dispositivo misura 164,2 x 75 x 8,5mm per 179,5gr. di peso, mentre i materiali adottati sono vetro sul frontale e plastica sul retro. Sotto la scocca troviamo un processore Unisoc Tiger T606 (12nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MP1, abbinato a 2GB di RAM e 64GB di storage interno, espandibile tramite scheda microSD (fino a 1TB). Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo posteriormente un modulo rettangolare con singola fotocamera da 13MP (f/2.2 e PDAF) con flash LED; davanti la fotocamera è da 5MP (f/2.4).

Il Motorola Moto E13 è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 10W, tramite porta USB Type-C. Presenta, inoltre, il supporto alle reti 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC e jack audio da 3,5mm. A bordo è presente il sistema operativo Android 13 Go Edition personalizzato con skin My UX. Il telefono viene offerto in tre colori: Cosmic Black, Aurora Green e Creamy White. La sua disponibilità è garantita nelle prossime settimane anche nel mercato italiano e al prezzo di 119,99 euro.

