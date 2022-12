Questo 2022 è stato per Motorola molto intenso con il lancio di più smartphone in diverse fasce di prezzo. In vista del nuovo anno, ormai alle porte, la società alata presenterà nuovi device Moto serie E e serie G, sia in India che in altri mercati. Uno dei prossimi telefoni entry-level che sarà lanciato presto sarà il Moto E13. In merito a questo dispositivo, tramite GeekBench siamo già a conoscenza di alcune caratteristiche, ‘mysmartprice.com‘ ha rivelato alcuni dettagli in anteprima (non ufficiali) relative al design. Non ci resta che dare un’occhiata alle specifiche e ad altri particolari finora noti di Moto E13.

Il Moto E13 sarà uno degli smartphone più convenienti dell’azienda. Il lancio è previsto per l’inizio del 2023, anche se non ci sono notizie sulla tempistica del lancio in India. Nell’attesa, alcune fonti del settore hanno condiviso i rendering del design del telefono. Dall’immagine si può notare che la configurazione della fotocamera posteriore include un singolo sensore, sotto cui è presente un modulo flash LED all’interno del secondo ritaglio. Il logo Motorola batwing è al centro del pannello posteriore. Il device presenta bordi non del tutto ottimizzati, un mento piuttosto spesso ed un notch a goccia nella parte superiore del display.

Il pannello posteriore del nuovo Moto E13 si presenta curvo ed è probabile che sia in plastica. Il telaio, leggermente piatto, mostra pulsanti di accensione e volume sul lato destro. Il carrellino della SIM si trova sul bordo sinistro. Nella parte inferiore, invece, ci sono la porta USB-C, la griglia dell’altoparlante ed un’apertura per il microfono. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da un processore UniSoC octa-core T606 da 1,6GHz e 2GB di memoria RAM. Il sistema operativo sarà Android 13.

