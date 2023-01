Qualora aveste deciso di acquistare una smart home per chiedere qualsiasi cosa alla vostra assistente vocale Alexa, allora vi consigliamo l’incredibile offerta di oggi, giovedì12 gennaio, del nuovo Echo Dot di 5a generazione (modello 2022) venduto insieme all’Amazon Smart Plug (ovvero la presa intelligente con connettività Wi-Fi). Il dispositivo lo troverete su Amazon con un super sconto del 35% all’imperdibile prezzo di 54,99 euro (invece di 84,98 euro di listino) e in tre colorazioni: Blu notte, Antracite e Bianco ghiaccio. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme le sue principali caratteristiche.

Il nuovo Echo Dot (5a generazione, modello 2022) abbinato alla Amazon Smart Plug è tutto ciò che vi occorre per creare la vostra casa intelligente. Il dispositivo è dotato del miglior audio di sempre, rispetto ai precedenti modelli di Echo Dot con Alexa integrato; le voci sono più chiare, nitide, i bassi sono più profondi e potrete godere di un suono più ampio in qualsiasi stanza. Potrete ascoltare musica, audiolibri e podcast in tutta la casa direttamente da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali oppure tramite Bluetooth. L’assistente vocale Alexa sarà sempre al vostro servizio, offrendovi, ad esempio, informazioni dettagliate sulle previsioni del tempo, potrete impostare dei timer con la voce, ricevere risposte alle vostre domande e ascoltare divertenti barzellette.

Offerta Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), Blu notte + Amazon... Questo bundle è formato da un Nuovo Echo Dot (5ª generazione,...

Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi...

Con il nuovo Echo Dot 5a generazione potrete controllare i dispositivi Smart Home che sono compatibili con la vostra voce e associarli per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo. Questo straordinario prodotto è stato progettato anche per proteggere e controllare la privacy, basta premere un pulsante per disattivare i microfoni. Come accennato già ad inizio articolo, il dispositivo sarà venduto insieme a Amazon Smart Plug, la presa intelligente che funziona tramite Alexa e che consente di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali. Semplice da configurare e utilizzare, basta collegarla alla presa di corrente, poi aprite l’App Alexa e attivatela con un comando vocale. Insomma, un’occasione davvero unica da non farsi scappare.

Continua a leggere su optimagazine.com