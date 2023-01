Dopo la villa a Posillipo, Stefano De Martino compra un tram a Napoli. Il ballerino e conduttore televisivo, secondo fonti vicine a Fanpage, avrebbe acquistato uno dei mezzi storici dell’ANM, modello CT139K. Non è una novità per i convogli anni ’30 dell’azienda partenopea.

Spesso i tram storici sono stati acquistati da imprenditori o aziende per favorire l’apporto turistico della città con iniziative locali per un upgrade dei convogli da semplici mezzi di trasporto a contesti di pura bellezza e intrattenimento. Per il momento Stefano De Martino non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui social, ma le ipotesi si rincorrono.

La più gettonata è che il ballerino e conduttore di Bar Stella voglia trasformare il tram acquistato in un ristorante, destinazione d’uso tra le più gettonate da parte degli acquirenti. Secondo In Italia Magazine, negli ultimi mesi l’ANM avrebbe messo all’asta 11 vetture, quattro delle quali riutilizzabili, con un prezzo di partenza di 3780 euro ciascuno.

Recentemente l’azienda ha venduto altri tre tram storici a una ditta di Caserta che li trasformerà in pizzerie e locali per aperitivi in movimento. Secondo le ipotesi, dunque, Stefano De Martino potrebbe avere in mente lo stesso scopo.

Nessuna indiscrezione nemmeno da parte della compagna Belen Rodriguez, che recentemente ha parlato di lui per spiegare il motivo della loro prima separazione svelando che non fu lei a lasciare l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Fanpage non esclude che Stefano De Martino possa utilizzare il tram acquistato a Napoli come scenografia per un prossimo spettacolo, ma c’è anche chi suppone che possa servire alla coppia per un viaggio suggestivo e indimenticabile. Per il momento, ribadiamo, tutto tace da entrambe le parti. Le ipotesi sono tante, ma solo dal diretto interessato verrà fuori la verità sulla ragione dell’acquisto singolare.

