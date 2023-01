La Coppa Italia 2022/2023 è giunta agli ottavi di finale: nella giornata di ieri si sono affrontati Inter-Parma, con i nerazzurri che hanno conquistato (con sofferenza) i quarti battendo la compagine di capitan Buffon con il punteggio di 2-1 ai tempi supplementari. Questa sera toccherà all’altra squadra di Milano scendere in campo: infatti, allo Stadio Giuseppe Meazza è in programma la sfida Milan-Torino, con fischio d’inizio previsto alle ore 21.00. Così come le altre big, anche i rossoneri guidati da mister Stefano Pioli debutteranno nel torneo, mentre i granata allenati da mister Ivan Juric hanno raggiunto gli ottavi eliminando il Palermo nei 32esimi e il Cittadella nei 16esimi. La squadra che passerà il turno troverà ai quarti la vincente di Fiorentina-Sampdoria.

Il Milan ed il Torino si sono affrontate in tutto 24 volte in Coppa Italia. Dando uno sguardo alle statistiche del torneo sono i granata a guidare, avendo conquistato fino ad oggi 10 vittorie rispetto agli 8 dei rossoneri e 6 pareggi. Questa sera sarà la sesta volta che le due compagini si sfideranno negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’attesissimo match, in programma oggi 11 gennaio alle ore 21.00, sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro da Mediaset, precisamente su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata ai microfoni di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Inoltre, l’ottavo di finale si potrà vedere anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity, collegandosi tramite PC e notebook sul sito ufficiale. Mentre su smartphone e tablet occorrerà scaricare in via gratuita l’app.

Quanto alle probabili formazioni di Milan-Torino ecco di seguito le possibili scelte di giocatori e modulo che opteranno i tecnici:

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Calabria, Pobega, Tonali, Vranckx, Dest; Diaz, De Ketelaere;

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic, Sanabria.

