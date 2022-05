Ci siamo: l’attesissima finale di Coppa Italia 2021/2022 è pronta ad essere disputata. Questa sera alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo Inter e Juventus, che si ritroveranno di nuovo una di fronte all’altra per la quarta volta in questa stagione. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio del match e dove vedere la diretta TV e streaming della super sfida.

La Juventus, guidata da mister Massimiliano Allegri, è giunta in finale dopo aver eliminato nel seguente ordine: Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina; mentre l’Inter di mister Simone Inzaghi ha superato Empoli, Roma e Milan. In questa stagione, i bianconeri non sono riusciti ancora a battere gli ostici nerazzurri, che tra l’altro sono in lotta anche per il secondo Scudetto consecutivo. Infatti, la prima sfida di campionato, che si è giocata a San Siro, è terminata in pareggio; poi due vittorie dell’Inter, una nella finale di Supercoppa Italiana e la seconda nel match di ritorno all’Allianz Stadium. Qualora la Juventus (che ricordiamo essere detentrice del trofeo) dovesse rialzare il trofeo al cielo, si aggiudicherebbe la quindicesima Coppa Italia, la quinta negli ultimi otto anni. L’Inter, invece, non conquista la Coppa Italia dalla stagione 2010/11 e l’ha vinta in sette occasioni.

Il derby d’Italia Juventus-Inter, valevole come finale di Coppa Italia, si gioca questa sera 11 maggio presso lo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00. L’arbitro sarà il signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Anche la finale della competizione sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Canale 5. Coloro che desiderano seguire la gara in streaming potranno farlo collegandosi a Mediaset Play, servizio streaming gratuito disponibile per PC, smartphone e tablet oppure collegandosi con il sito ‘sportmediaset.it‘.

Di seguito le probabili della partita:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic;

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Continua a leggere su optimagazine.com