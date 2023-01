Dopo l’ufficialità in Cina dello smartphone OnePlus 11, il mercato ha visto anche il debutto delle bellissime OnePlus Buds Pro 2, ovvero le nuove cuffie true wireless dotate di tecnologia audio spaziale di origine illimitata e di un algoritmo di rendering spaziale, capace di regalare un’esperienza audio personalizzata. Questi traordinari auricolari del produttore cinese saranno commercializzate prima in Cina e poi dal prossimo 7 febbraio nel resto del mondo. Andiamo a scoprire insieme quali sono le caratteristiche e specifiche principali di queste indossabili.

Le nuove OnePlus Buds Pro 2 si distinguono dai loro predecessori si distinguono per una buona qualità audio e un buon ANC, oltre alla grande comodità e leggerezza. Sono dotate di doppi driver MelodyBoost, con woofer dinamico da 11mm e tweeter a membrana 6mm, di un audio spaziale e di un’equalizzazione Dynaudio. Proprio grazie alla partnership con la danese Dynaudio, le cuffie emanano un suono limpido con voci chiare e bassi profondi. I driver da 11mm regalano una miglior gestione delle basse frequenze, per bassi più profondi e dinamici; d’altro canto i driver da 6 mm offrono una soluzione sonora più larga con suoni più puliti. Gli auricolari sono dotati di 3 microfoni, di connettività Bluetooth 5.3 LE, di certificazione Hi-Res, supporto assistente vocale e impermeabilità sia per le cuffie (IP55) sia per la custodia (IPX4).

Le nuove OnePlus Buds Pro 2, il cui peso degli auricolari è di 4,9gr. e peso custodia è di 47,3gr., presentano una tecnologia audio spaziale con algoritmo di rendering spaziale OnePlus e di riduzione del rumore AI fino al 99,6% (48dB) e Smart Adaptive Noise Cancellation. Quanto all’autonomia la batteria di ogni singolo auricolare, la capacità è di 60mAh, mentre quella della custodia è di 520mAh. La durata è garantita fino a 9 ore, e 39 ore con custodia. Il tempo di ricarica (custodia + auricolari) è di 100 minuti, mentre il tempo di ricarica (custodia) è di 60 minuti. Le OnePlus Buds Pro 2 si possono acquistare in due colori, nero e verde, al prezzo di 899 Yuan, ossia circa 122 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com