Stanno incrementando sempre di più i rumors che riguardano le OnePlus Buds Pro 2, i nuovi auricolari true wireless dotati di supporto ANC che il produttore dovrebbe far debuttare tra non molto. Le ultime indiscrezioni giungono dal noto sito “91mobiles.com” che, insieme alla collaborazione l’informatore Kuba Wojciechowski, ha rivelato in esclusiva immagini inedite che rappresenterebbero sia il design completo dei prossimi auricolari sia quello della loro custodia di ricarica.

Dall’esterno, i OnePlus Buds Pro 2 sembrano identiche al modello precedente e ciò che risalta maggiormente agli occhi è l’inedita colorazione verde oliva. I rendering mostrano, sia all’interno che all’esterno della custodia, la dicitura co-created with Dynaudio, il che suggerisce che gli auricolari wireless offriranno un’esperienza audio davvero coinvolgente. Le cuffie si presenteranno con un’estetica più angolata per una migliore vestibilità, avranno un design bicolore con la parte superiore in finitura opaca ed una parte inferiore lucida. La custodia di ricarica sarà dotata di un indicatore LED e sarà presente un pulsante fisico che probabilmente abiliterà la modalità di associazione.

Per quanto riguarda le ulteriori specifiche tecniche, le OnePlus Buds Pro 2 saranno dotate di doppi driver da 11mm e 6mm e supporteranno la cancellazione adattiva del rumore (ANC) fino a 45 dB adattiva. Inoltre, gli auricolari offriranno fino a 6 ore di autonomia con una singola carica con ANC abilitato, fino a 9 ore con ANC disabilitato, fino a 38 ore con ANC disattivato e custodia di ricarica e fino a 22 ore con ANC abilitato e autonomia combinata con custodia di ricarica. È probabile che le cuffie vengano dotate di tre microfoni su entrambi gli auricolari e che supporteranno il codec LHDC 4.0 per un audio spaziale. Ci sarà l’ANC adattivo, che determinerà automaticamente il livello. Presente anche un supporto per la ricarica rapida, che dovrebbe offrire fino a tre ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, e un supporto per la ricarica wireless. Al momento, la tempistica del lancio delle OnePlus Buds Pro 2 non è ancora nota, ma pensiamo che a breve potrebbe esserci un annuncio ufficiale.

