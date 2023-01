L’Italia vira in modo repentino verso l’idrogeno, che potrebbe diventare la fonte energetica alternativa di un futuro non troppo lontano. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito un decreto direttoriale con cui avvia le procedure per la realizzazione delle “hydrogen valley“.

Come annunciato dal viceministro dello Sviluppo economico Vannia Gava, l’iniziativa rientra tra gli investimenti Pnrr e ha il duplice obiettivo di incentivare la crescita delle fonti energetiche rinnovabili e convertire gli stabilimenti industriali inutilizzati, soprattutto al Sud Italia. Per la realizzazione del progetto verranno stanziati 450 milioni di euro.

“L’idrogeno verde sarà direttamente utilizzato nell’industria, nelle Pmi e nel trasporto locale, promuovendo così la crescita economica locale in un’ottica di decarbonizzazione e maggiore sostenibilità” ha dichiarato il viceministro Gava.

Gli appalti verranno aggiudicati entro il primo trimestre del 2023. Nello stesso periodo altri 2 miliardi di euro verranno stanziati dal Ministero per l’utilizzo dell’idrogeno nell’industria hard-to-abate, spingendo così verso la sostituzione dei combustibili fossili con le fonti energetiche rinnovabili.