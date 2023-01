Quest’oggi, martedì 3 gennaio, vi è una nuova offerta su Amazon da non farsi scappare: si tratta delle Google Pixel Buds Pro, i nuovi auricolari del colosso di Mountain View tra i più intelligenti e interessanti in circolazione. Queste straordinarie cuffie wireless si possono acquistare con un super sconto del 19% precisamente al prezzo di 176,86 euro (invece di 219 euro di listino) nel bellissimo colore corallo. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e la disponibilità è immediata, inoltre, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alla scheda tecnica completa di queste cuffie true wireless.

Offerta Google Pixel Buds Pro - Auricolari Wireless - Cuffie Bluetooth -... Piccoli auricolari. Grande suono. Grazie agli altoparlanti con driver...

Cancellazione attiva del rumore di alta qualità che si adatta a te....

Le Google Pixel Buds Pro sono dei piccoli auricolari, ma con un grande suono. Grazie agli altoparlanti con driver da 11mm personalizzati e all’equalizzatore del volume sono in grado di offrire un suono di elevata qualità a qualsiasi volume. Con la funzione Silent Seal, la cancellazione attiva del rumore si adatta completamente alle vostre esigenze, elimina i suoni provenienti dall’esterno e rende la musica più avvolgente silenziando i rumori ambientali. Le cuffie presentano un design che si distingue da tanti altri, regalando anche un superiore comfort, e sono stati progettati per essere confortevoli e stabili con sensori che riducono la sensazione di ‘orecchio tappato’.

Con le Pixel Buds Pro (2022) potete chiedere indicazioni stradali a Google, rispondere a SMS o gestire la musica con la voce, che rimane chiara e nitida anche in presenza di rumore, occorre solo dire ‘Hey Google’. Inoltre, gli auricolari Bluetooth passano facilmente da un dispositivo compatibile all’altro, in maniera tale da poter ascoltare musica sul laptop e poi rispondere a una chiamata sul telefono. Questi straordinari auricolari sono anche resistenti all’acqua, quindi si possono indossare anche quando piove oppure in casi di sudore eccessivo mentre vi allenate. Insomma, un’occasione ghiotta da non farsi scappare.

