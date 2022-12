In attesa della finale tra Francia ed Argentina, Infantino ha chiuso con il botto finale i suoi mondiali di Doha. Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente che nel 2025 la FIFA organizzerà un campionato del mondo per club. A contendersi la coppa del mondo, ha promesso Infantino, ci saranno le 32 migliori squadre del pianeta (leggi di più)

Il progetto era da tempo allo studio della FIFA ma Gianni Infantino è stato costretto a rinviarne l’annuncio ufficiale più volte. Adesso gli indugi sono rotti ed il mondiale per club entra nell’agenda sportiva internazionale. Nel corso della conferenza stampa, Infantino non ha voluto o potuto fornire dettagli ulteriori. Nulla è stato comunicato sui criteri di ammissione al mondiale per club extra large , né tantomeno sul format della competizione.

L’anno prescelto è quello che precede il Mondiale di calcio del 2026 che si svolgerà, anche questa è una novità assoluta, tra USA, Messico e Canada. Ed è anche l’anno libero dalle principali competizioni internazionali per nazioni come la Copa America e gli Europei. La FIFA di Infantino, ancora scossa dagli scandali collegati alla scelta ed all’organizzazione dei Mondiali in Qatar, dunque prova ad allargare il suo programma puntando a rendere il calcio sempre più globale ed interessante assicurando agli appassionati ogni anno una competizione internazionale .

In attesa di conoscere i dettagli organizzativi della competizione annunciata da Infantino è già cominciato il dibattito. I sostenitori del mondiale per club esultano per una nuova competizione destinata anche a stroncare progetti come l’Eurolega. Di rilievo anche il potenziale economico generato da questa sfida planetaria anche per mercati e tifosi emergenti come quelli d’India e Cina.

Gli scettici, al contrario, contestano ad Infantino l’ulteriore affollamento di un calendario con troppe partite che rischiano di abbassare il livello del gioco, metter a repentaglio la salute degli atleti, provocare la noia dei tifosi e la fuga degli sponsor.

Il tempo, i rapporti di forza ed il denaro faranno, come sempre , la differenza determinando il destino del nascente campionato del mondo per club.

