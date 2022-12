La sonora batosta rimediata dalla Corea del Sud contro il Brasile ha spedito a casa l’ultimo atleta del Napoli di Spalletti impegnato nei campionati del mondo del Qatar. Kim è in vacanza come gli altri suoi quattro colleghi azzurri che avevano già salutato la competizione. Si godranno qualche giorno di vacanza prima di tornare agli ordini di Spalletti che sta preparando la squadra azzurra alla ripartenza di campionato fissata il prossimo 4 gennaio a San Siro contro l’Inter.

Il bilancio della spedizione dei calciatori del Napoli è stato deludente ma in linea con le previsioni. Nessuno degli azzurri era impegnato in Nazionali accreditate della vittoria finale o dei piazzamenti più importanti. Spalletti, e tutti i tifosi del Napoli, tirano un sospiro di sollievo. I cinque avranno modo di riposarsi, non hanno accusato infortuni ( anche se restano da verificare proprio le condizioni di Kim), hanno scansato le tensioni di una competizione che quando arriva all’eliminazione diretta esige un enorme dispendio di energie psico-fisiche. Non potevano fare di più, gli uomini di Spalletti in questo Mondiale anche se non sono mancate critiche per le loro prestazioni (leggi di più)

I cinque reduci dal Mondiale potranno in Campionato, lo sperano ovviamente tutti i tifosi del Napoli, rifarsi per la delusione iridata. Ma l’andamento delle gare suggerisce un divertente gioco di comparazione impossibile. Il Napoli al momento dello stop era senza dubbio alcuno la formazione più forte d’Italia e d’Europa. A suon di risultati gli uomini di Spalletti hanno sbaragliato tutta la concorrenza. Un corazzata imbattibile al cui cospetto hanno alzato bandiera bianca il Liverpool, l’Ajax ed in Italia tutte le big affrontare. Il Napoli di Spalletti avrebbe potuto a suon di reti e risultati imporsi anche nel campionato del Mondo?

Siamo nel territorio del fantacalcio , ma i valori tecnici sono evidenti. Il Napoli è fortissimo e molto probabilmente non avrebbe avuto problemi a superare la fase a gironi ed a battere formazioni di seconda fascia. Dai Quarti in poi il discorso sarebbe diventato intrigante, le partite più difficili, il pronostico più complicato. Io credo però che il Napoli di Spalletti avrebbe potuto competere fino alla fine scendendo in campo non battuto neanche di fronte ad Argentina e Brasile, Spagna e Francia le candidate top alla vittoria finale.

Sognare non costa nulla ed è molto divertente. E voi cosa ne pensate? Questo Napoli poteva diventare Campione del Mondo, oltre che a vincere Champions e Serie A ?

