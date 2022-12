La scorsa settimana, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 13 sul Samsung Galaxy A22 5G. Oggi, l’azienda sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 anche a bordo del Samsung Galaxy A22 nei Paesi europei.

L’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 per il Samsung Galaxy A22 viene fornito con la versione firmware A225FXXU3CVK3. L’upgrade porta la One UI 5.0 e la patch di sicurezza di ottobre 2022 sullo smartphone. Attualmente, questo nuovo aggiornamento è disponibile in Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Francia, Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Europa sudorientale, Slovacchia, Spagna, Regione baltica, Repubblica Ceca, Svizzera e Regione nordica. Se siete utenti del Samsung Galaxy A22 ed avete acquistato il device in uno dei Paesi europei sopra elencati, potete adesso correre ad installare l’aggiornamento ad Android 13 sul vostro smartphone accedendo al percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy A22 a metà del 2021 con il software One UI 3.1 basato su Android 11. Lo smartphone di fascia media ha poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 4 basato su Android 12 all’inizio di quest’anno. Adesso c’è stato il passaggio diretta all’aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13. Non è chiaro se riceverà l’aggiornamento ad Android 14 in futuro, ma speriamo chiaramente sarà così. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50% e di effettuare, magari, un backup dei vostri dati da poter ripristinare se dovesse servire. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

