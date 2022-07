Dopo aver rilasciato l’aggiornamento ad Androd 12 per i Samsung Galaxy A02s, Galaxy A03s e Galaxy A21s, il colosso di Seul ha rilasciato l’upgrade anche per il Samsung Galaxy A22 5G. L’upgrade, al momento, è disponibile in Malesia e Thailandia. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ad Android 12 per il Samsung Galaxy A22 5G viene fornito con la versione firmware A226BXXU4BVF7. Il device è stato lanciato a giugno 2021 con Android 11 a bordo e riceverà almeno un altro aggiornamento l’anno prossimo.

Potete installare Android 12 a bordo del vostro Samsung Galaxy A22 5G seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’aggiornamento porta la One UI 4.1 insieme alla patch di sicurezza di giugno 2022, e porta sul telefono un design dell’interfaccia utente rinnovato, ottiene anche una modalità scura migliorata, più widget di sblocco schermo e cursori più spessi. Il produttore asiatico ha anche aggiornato tutte le app stock (Fotocamera, Galleria, Samsung Internet e Samsung Keyboard). L’app della fotocamera ha ricevuto un design leggermente più pulito e la registrazione video viene avviata non appena il dito tocca il pulsante di scatto. L’editor di immagini offre la cronologia delle modifiche e l’opzione per rimasterizzare gli scatti sfocati.

Il menu di condivisione è stato leggermente ripulito, che potrete anche modificare in base alle applicazioni ed ai contatti preferiti (potete rimuovere la data, la posizione e l’ora di un’immagine mentre la condividi). Samsung Keyboard ora offre suggerimenti di scrittura basati su Grammarly ed un accesso più rapido ad adesivi e mashup di emoji animate. Il Samsung Galaxy A22 5G ha anche ricevuto migliori misure di privacy e sicurezza, che non guastano mai. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com