Honor ha annunciato ufficialmente durante un evento tenutosi in Cina: il fantastico Honor Magic Vs, ossia il suo nuovo foldable dotato di caratteristiche super come ad esempio il supporto ad un pennino e la presenza di una cerniera senza gli ingranaggi, che consente al device di aprirsi in maniera più delicata. A questo punto, non ci resta che dare un’occhiata insieme alle specifiche tecniche davvero molto interessanti. La struttura che supporta il display esterno del nuovo Honor Magic Vs, il cui peso è di soli 261gr. (versione in pelle) e 267gr. (versione in vetro), è stata realizzata in lega di magnesio, mentre quella interna è in lega di titanio.

La scocca sul retro è in vetro con una peculiare texture 3D e sono disponibili quattro colorazioni tra cui una bellissima arancione in pelle vegana. Il display interno è di 7,9 pollici OLED pieghevole (con risoluzione 2272 x 1984 pixel), 381ppi, con frequenza di aggiornamento fino 90Hz, spazio colore DCI-P3 e HDR10+; mentre il display esterno è da 6,45 pollici OLED (2560 x 1080 pixel), 431ppi, refresh rate fino a 120Hz, spazio colore DCI-P3 e HDR10+. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 fino a 16GB di memoria RAM e 256/512GB di spazio di archiviazione. L’Honor Magic Vs è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 66W (manca quella wireless) e capace di garantire fino a più di 10 ore di utilizzo e circa 46 minuti per una ricarica completa.

Il pieghevole presenta anche un sistema di riduzione del rumore AI per chiamate sia audio che video. Sono presenti anche un doppio speaker simmetrico ed un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posto sul lato. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo foldable presenta sul retro una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 54MP, un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3X e un sensore ultra-grandangolare da 50MP. La fotocamera anteriore è da 16MP. L’interfaccia Magic OS 7.0 è basata sul sistema operativo Android 12. Tutte le versioni si possono preordinare in Cina a partire da oggi 23 novembre con consegne a partire dal 30 novembre. Stando a quanto afferma il CEO di Honor, George Zhao, l’Honor Magic Vs sarà il primo top di gamma pieghevole a debuttare anche nei mercati esteri, forse all’inizio del 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com