Ormai è noto che il lancio del nuovo pieghevole Honor Magic Vs è previsto in Cina per il prossimo 23 novembre. Le sue prenotazioni sono già attive tramite Honor Mall, ma solo nel mercato interno. Nei giorni scorsi, l’azienda ha lanciato un paio di teaser relativi al nuovo device, mentre in queste ultime ore ha rilasciato le prime immagini ufficiali promozionali del dispositivo mostrando il suo design posteriore. A quanto pare, Honor ha collaborato con Esquire Fine per poter rilasciare questi rendering e le immagini mostrano la celebrità Li Qin che tiene in mano il foldable di fascia media. Inoltre, nel corso della presentazione la società presenterà anche la nuova interfaccia Magic UI 7.0, basata sul sistema operativo Android 13, insieme alla serie Honor 80, 80 SE e 80 Pro.

Per quanto concerne il comparto fotografico, sul retro il modulo ospita una tripla fotocamera di diverse dimensioni insieme a un flash LED. Il dispositivo sfoggia un design pieghevole verso l’interno e fotocamere selfie inserite all’interno del pannello in vetro. Anche se non è chiaro dai render ufficiali, il telefono pieghevole potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali posto sul lato, forse al di sotto del pulsante di accensione/spegnimento. L’Honor Magic Vs presenta un design simile al Magic V, annunciato lo scorso anno come il primo telefono cellulare pieghevole di Honor. Come hanno confermato alcune voci, il nuovo Honor Magic Vs non sarà un successore, ma una versione migliorata del modello originale.

Le nuove immagini confermano anche che il foldable supporterà un pennino all’interno della scocca. Tuttavia, è improbabile che disponga di uno slot di archiviazione dedicato per la penna. Secondo alcune indiscrezioni, Honor Magic Vs prenderà in “prestito” alcune delle sue specifiche dal predecessore Magic V. Si vocifera che sia dotato del chipset Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm e che ospiti una batteria a doppia cella da 5000 mAh dotata di ricarica rapida da 66W.

