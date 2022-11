Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è un ottimo motivo per mettere mano al portafoglio oggi 19 novembre, a distanza di pochi giorni dal Black Friday 2022. Come sappiamo, non c’è bisogno di attendere l’effettiva giornata dedicata al venerdì nero per fare buoni affari: questa è una di quelle occasioni da non farsi scappare. Il prezzo scontato è di 899,90 euro in luogo di 1149 euro, con un risparmio pari a 249,19 rispetto al listino originale (speriamo di aver reso bene l’idea).

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è quello con 128GB di storage interno ed in versione italiana, venduto e spedito direttamente da Amazon e già disponibile in magazzino. La consegna, senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Amazon Prime, avverrà già domani 20 novembre, finalizzando l’acquisto entro poche ore. La politica di reso vigente permette di restituire l’articolo entro il 31 gennaio 2023. Chiamatelo effetto Black Friday 2022, ma sta di fatto che fino a questo momento non era stato possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 4 ad un prezzo così basso come quello odierno. Sappiate che potete anche comprare subito il prodotto e pagarlo a rate a tasso ero con Cofidis (società francese di credito a distanza che collabora con Amazon ormai da tanto tempo) al check-out.

Il telefono oggetto dell’offerta Black Friday 2022 oggi 19 novembre è quello di colorazione Graphite, molto bello ed elegante da esibire. Detto questo, se è il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 4 il dispositivo che volevate acquistare, non vi serve sapere altro: sarà difficile trovarlo ad un prezzo inferiore, nemmeno nei prossimi giorni. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com