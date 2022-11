Hunters 2 sarà l’ultima stagione: così Amazon ha deciso che il prossimo ciclo di episodi sarà anche quello conclusivo. Lo riferisce EW, che condivide anche le prime foto e la data d’uscita su Prime Video.

Lo show, che ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma di Amazon, è ambientato negli anni Settanta e segue le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti, capitanati da Meyer Offerman, interpretato da Al Pacino. Dopo aver scoperto che a New York si nascondono centinaia di ufficiali nazisti di alto livello, i Cacciatori si mettono sulle loro tracce per cercare di sventare il loro piano cospirativo, quello di creare un Quarto Reich negli Stati Uniti.

Hunters 2 sarà disponibile sulla piattaforma di streaming da venerdì 13 gennaio 2023, quindi quasi tre anni dalla sua stagione di lancio. Il finale ha rivelato che, nell’universo alternativo della storia, Adolf Hitler e sua moglie, Eva Braun (alias il colonnello, interpretato da Lena Olin), erano vivi e vegeti e vivevano in Sud America. Inoltre, stavano pianificando un Quarto Reich che avrebbe messo radici in America. L’attore tedesco Udo Kier interpreterà Hitler nella seconda stagione.

Jennifer Jason Leigh sarà la nuova protagonista della serie tv di Prime Video, creata da David Weil e prodotta da Jordan Peele. La Leigh, candidata all’Oscar nel 2016 per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, vestirà i panni di Chava, uno dei migliori cacciatori di nazisti, che stringerà un’alleanza con i personaggi di Logan Lerman e Jerrika Hinton.

Nel cast anche Josh Radnor, Greg Austin, Kate Mulvany, Louis Ozawa e Tiffany Boone.

Hunters 2 inizierà nel 1979 e si svolgerà su due linee temporali; nel passato, rivedremo Al Pacino tornare nei panni di Meyer Offerman aka The Wolf. Inoltre, new entry di serie: Tommy Martinez ed Emily Rudd.

