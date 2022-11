Oggi 15 novembre la Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa pare proprio voler anticipare il Black Friday 2022 proponendosi ad un prezzo a dir poco irrisorio. L’offerta vigente consente di mettere le mani sul dongle al prezzo di 22,99 euro (minimo storico), da pagare in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 4,60 euro ciascuna. Riceverete a casa il prodotto già domani (ordinandolo entro poche ore), con consegna e reso gratuiti (potrete restituirlo entro il 31 gennaio 2023 nel caso qualcosa non vi convincesse).

La Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa non ve la presentiamo di certo noi: tutti ormai conoscono le potenzialità di questo apparecchio, capace di trasformare ogni TV di vecchia data (purché dotata di porte HDMI e USB) in una smart TV di ultima generazione, con tante pratiche applicazioni (Netflix, Prime Video, RaiPlay, Disney+, NOW, YouTube, DAZN, TIMVision, etc.). Il dispositivo può essere spedito solo in Italia e Città del Vaticano.

La Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa è un prodotto di cui non potete assolutamente fare a meno, specie se avete in casa una televisione che ha ormai più di qualche anno che volete trasformare in una smart TV. Il Black Friday 2022 è atteso per il prossimo 25 novembre, ma probabilmente è il caso di sparpagliare un po’ i vostri acquisti, cominciando da subito, magari proprio dalla Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, proposta quest’oggi 15 novembre all’incredibile prezzo di 22,99 euro (non capiterà facilmente di trovarla ad un costo più basso, anche aspettando l’arrivo del Black Friday 2022). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

