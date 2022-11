Il noto leaker cinese ‘Digital Chat Station’ è tornato a parlare della serie Honor 80, smartphone di fascia alta. Rispetto alle informazioni rivelate verso la fine del mese di ottobre scorso, le ultime novità non riguardano i processori che dovrebbero essere Dimensity 1080 per Honor 80, Snapdragon 778G per Honor 80 Pro e Snapdragon 8+ Gen. 1 per Honor 80 Pro+, ma il comparto fotografico. A tal proposito, la variazione interessa la fotocamera principale della variante Pro+, che inizialmente si pensava fosse da 200MP mentre ora pare sia sceso a 160MP.

La modifica, secondo l’insider, che invece può piuttosto incuriosire riguarda una doppia fotocamera anteriore per il selfie da 50MP ognuna, di cui una potrebbe anche sfruttare il sensore IMX890 di Sony che misura 1/1,56 pollici e dotato di filtro Quad Bayer. Tuttavia, ancora non è certo se tale sensore venga adottato nel comparto fotografico posteriore o anteriore, ma sicuramente rientrerà tra le componenti del nuovo Honor 80 Pro+. Ecco di seguito alcuni dettagli che il modello top di gamma dovrebbe sfoggiare: un display AMOLED con bordi curvi ad elevata frequenza di aggiornamento e con risoluzione 1,5K, un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 affiancato da 12GB di memoria RAM, una fotocamera principale posteriore da 160MP ed una secondaria posteriore o una delle frontali da 50,3MP dotata di sensore Sony IMX890 da 1/1,56 pollici, ed una batteria con supporto alla ricarica rapida da 100W.

Per il momento non sappiamo ancora quando e se l’azienda cinese parlerà del nuovo smartphone premium, ma tra due settimane si terrà un evento di lancio in Cina, dove probabilmente, verrà accennato anche il nuovo device top di gamma. Ad ogni modo, considerato il fatto che per fine mese ci sarà l’evento Qualcomm per il nuovo e potente SoC Snapdragon 8 Gen. 2, cui principale dispositivo a riceverlo farà parte della serie Magic5, è possibile che l’Honor 80 (che si trova su un gradino più in giù) possa essere reso ufficiale in un altro evento di quest’anno.

