Entro la fine del 2022 debutterà in Cina, e poi successivamente anche a livello internazionale, il nuovo super smartphone di gamma premium Honor 80 Pro+, dotato di una fotocamera posteriore da ben 200MP e di una ricarica ultra rapida da 100W. Si tratta di un device top di gamma che va ad aggregarsi insieme ad altri modelli della linea top come ad esempio il Samsung Galaxy S23 Ultra, allo Xiaomi 12T Pro oppure il Motorola Edge 30 Ultra. Dunque, oltre alla famiglia Magic, verrà proposta anche la serie 80 per tutti gli utenti che vorranno avere tra le proprie mani un prodotto pregevole anche, e soprattutto, dal punto di vista fotografico.

Adesso andiamo a scoprire insieme quali sono le specifiche tecniche, in via ufficiosa, del nuovo dispositivo dell’azienda cinese. Il nuovo Honor 80 Pro+ dovrebbe presentare un display curvo AMOLED intorno ai 6,5 e i 6,7 pollici (con risoluzione oltre i 1.5K), con frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità che molto probabilmente supererà i 1000 nit. Alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, supportato da una memoria RAM che avrà origine da 12GB. Posteriormente il super device sfoggerà un sensore principale da 200MP, che molto probabilmente dovrebbe essere il Samsung ISOCELL HP1, ovvero lo stesso già adottato dai principali concorrenti Edge 30 Ultra e Xiaomi 12T Pro.

La capacità della batteria del fantastico Honor 80 Pro+ dovrebbe essere di 4500 o 5000mAh e, stando agli ultimi rumors, dovrebbe anche essere dotata di una ricarica rapida da ben 100W. Per quanto riguarda la disponibilità ed il prezzo, come già detto ad inizio articolo il dispositivo debutterà prima in Cina e poi nei restanti mercati globali, compreso quello italiano. Quanto al prezzo ancora non vi sono dettagli, ma considerando che dovrebbe integrare un sensore da ben 200MP possiamo immaginare che sarà piuttosto rilevante.

