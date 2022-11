Arrivano via social le struggenti parole di Nick Carter sul fratello Aaron, scomparso a soli 34 anni. Una tragedia che si è abbattuta sul mondo della musica e sulla famiglia Carter, sull’apprezzato Nick dei Backstreet Boys, che in passato ha già fatto i conti con la scomparsa prematura di una sorella.

Adesso è costretto a dire addio anche al suo fratellino, il cui corpo è stato trovato senza vita sabato 5 novembre nella vasca da bagno di casa. Da accertare le cause del decesso, che ha lasciato sotto shock il mondo della musica.

Via social arrivano le parole di Nick Carter sul fratello Aaron, un’anima in pena che solo adesso ha trovato la pace che il mondo terreno non riusciva a concedergli.

Rapper apprezzato e papà di un bimbo la cui custodia gli era stata momentaneamente tolta, la vita di Aaron non è stata semplice tra battaglie legali ed eccessi, gli stessi di cui parla Nick Carter.

“Ho il cuore spezzato”, scrive il cantante dei Backstreet Boys. “Anche se io e mio fratello abbiamo avuto una relazione complicata, il mio amore per lui non è mai svanito. Ho sempre sperato che in qualche modo, un giorno, avrebbe percorso un sentiero sano e trovato l’aiuto di cui aveva così disperatamente bisogno”, continua, in relazione alle dipendenze e agli eccessi del fratello Aaron Carter.

“A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa della nostra perdita ma la verità è che la dipendenza e la malattia mentale sono i veri nemici qui. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque possa mai immaginare. Ti amo Chizz. Ora puoi finalmente avere la pace che non avresti mai potuto trovare qui sulla terra… ti amo fratellino”, le parole di Nick che la sera successiva è salito sul palco dei Backstreet Boys per il concerto di Londra.

Continua a leggere su optimagazine.com