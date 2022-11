Lutto in casa Backstrett Boys: si è spento il fratello di Nick Carter. Aaron Carter aveva 34 anni ed è stato trovato senza vita oggi nella sua casa di Lancaster in California. Aveva solo 34 anni e un futuro tutto da scrivere nel mondo della musica.

Mentre il fratello Nick aveva scelto la strada del pop, lui da quella stessa strada aveva virato verso quella del rap ed era a lavoro su nuovi brani. Aveva annunciato l’imminente uscita di un nuovo progetto discografico di inediti, che non vedrà mai nei negozi.

Il suo primo album risale al 1997, quando Aaron Carter aveva solo 9 anni.

Il suo corpo senza vita è stato trovato sabato 5 novembre nella vasca da bagno della sua casa di Lancaster, in California. Il 911 è stato allertato alle ore 11.00 circa del mattino, ora locale. Le forze dell’ordine riportano una telefonata ai servizi di emergenza sanitaria. Una voce all’altro capo del telefono segnalava un corpo privo di vita di un individuo di sesso maschile. Era quello di Aaron Carter.

Sul posto è stata inviata quindi la squadra omicidi per indagare sull’accaduto ma al momento non ci sono prove né informazioni sufficienti per ipotizzare il coinvolgimento di un’altra persona nell’accaduto.

In passato ha dovuto combattere contro numerosi problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti e ripetutamente è stato inserito in percorsi di riabilitazione.

Aaron Carter lascia un figlio, Prince.

Seguiranno aggiornamenti