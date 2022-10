Un’altra settimana è giunta al termine, ma le offerte presenti su Amazon sono ancora disponibili e da non farsi scappare. Quest’oggi, domenica 30 ottobre, vi indichiamo lo smartphone OPPO Reno6 Pro 5G, nella versione italiana e in due bellissime colorazioni: Artic Blue e Lunar Grey. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce stesso ed è disponibile al prezzo di 499,90 euro (invece di 549,99 euro di listino). Grazie alla sua finitura opaca trasparente riesce a risplende da ogni tipo di angolazione ed evita le impronte.

L’OPPO Reno6 Pro 5G presenta un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici (risoluzione massima di 2400 x 1080 pixel) con curvatura 3D e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 870, con modalità Gaming HyperBoost 4.0 e X-axis Linear Motor; +14.3% CPU con un miglioramento di prestazione e GPU equiparabile al Qualcomm 865, affiancato da 12GB di memoria RAM espandibile e 256GB di spazio di archiviazione. L’interfaccia ColorOS 11.3 si basa sul sistema operativo Android 11. Per quanto riguarda il comparto fotografico il device sfoggia sul retro una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50MP AI Sony IMX766, un teleobiettivo da 13MP, un ultra-grandangolare da 16MP e un macro da 2MP; la fotocamera anteriore è da 32MP.

Le immagini ultra-clear da 108MP sono così nitide e chiare che, grazie alla loro incredibile risoluzione, è possibile ingrandire qualsiasi punto della foto e creare un ulteriore grandioso scatto. La tecnologia video e foto ritratto con Effetto Bokeh trasforma le luci di sfondo in straordinarie sfere dai colori intensi, presenti inoltre AI Highlight Video 2.0 (Ultra Night Video + Live HDR), Dual-View Video and Focus Tracking. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4500mAh, SuperVOOC 2.0 da 65W con Super Power Saving Mode e Super Night time Standby. Insomma, un gioiellino da non farsi scappare!

