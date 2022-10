Un’app per contribuire in modo attivo alla salvaguardia degli animali in via di estinzione e a mantenere i loro habitat. Il progetto, chiamato Mammal Atlas Kenya, è stato promosso dai musei nazionali e messo a punto dal Comitato dei mammiferi della natura Kenya in collaborazione con un team di ricercatori. Come spiega la rivista Africa, l’applicazione consiste in un database con mappatura e informazioni sugli animali del territorio.



Gli utenti dell’app possono contribuire semplicemente inviando una foto in caso di un avvistamento. Questo potrebbe far conoscere le abitudini delle varie specie, il loro modo di vivere ed eventualmente intervenire qualora qualche esemplare dovesse essere in pericolo. Le informazioni sono a portata di clic per poter fornire aiuto in modo tempestivo.



Uno dei ricercatori del National Museums of Kenya coinvolti nel progetto, spiega che l’app, scaricabile gratuitamente, rappresenta un passo in avanti importante “perché identifica anche il tipo di habitat in cui si trova quella specie“. In particolare attraverso questo sistema è possibile conoscere le condizioni degli habitat e, dunque, se sussistono le condizioni per la sopravvivenza di una particolare specie nel lungo periodo.



In Kenya sono presenti circa 400 specie di mammiferi. In seguito alla crisi climatica e alla siccità che ha messo in pericolo diversi animali, soprattutto rinoceronti, è diventato indispensabile intervenire in modo concreto, anche grazie alla tecnologia.