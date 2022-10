Continua a piovere sul bagnato in casa Roma. Malgrado la vittoria ottenuta all’Olimpico per 2-1 contro il Lecce, l’autore del sorpasso giallorosso messo a segno su rigore si è di nuovo infortunato. Parliamo di Paulo Dybala, protagonista dell’ennesimo problema fisico manifestatosi subito dopo aver calciato il rigore vittoria. La ‘Joya’, infatti, non è riuscito nemmeno ad esultare per la rete segnata in quanto, dopo il tiro, ha iniziato a zoppicare e ad avvertire un forte dolore al muscolo quadricipite della coscia sinistra. L’attaccante è stato immediatamente sostituito con l’ingresso in campo di Matic, e si è accomodato in panchina con una smorfia di dolore in volto e con le lacrime agli occhi ha esclamato: “Mi fa malissimo”.

Adesso toccherà allo staff medico della Roma constatare la gravità dell’infortunio, che apparentemente, sembrerebbe piuttosto serio. Anche il tecnico José Mourinho, al termine del match contro il Lecce, ha rilasciato dichiarazioni abbastanza preoccupanti circa le condizioni fisiche dell’argentino. Il mister, infatti, ha così commentato: “Sta male? No, molto molto male. Difficile rivederlo nel 2022″. Insomma, si tratta di una pesante batosta sia per la compagine giallorossa che per l’Argentina in ottica Mondiale.

Nella giornata di domani, martedì 11 ottobre, verranno eseguiti gli appositi esami strumentali con risonanza magnetica, mentre oggi forse si sottoporrà ad ecografia a Trigoria, ma la sensazione è che Dybala possa aver riportato una lesione di secondo grado al quadricipite della coscia. Si tratterebbe di un infortunio che, qualora dovesse essere confermato dagli esami, l’obbligherebbe a tornare sui campi da gioco direttamente nel 2023 ed a salutare il Mondiale in Qatar, prima ancora che inizi. La possibile lesione muscolare potrebbe anche essere meno grave di quanto ipotizzato: tuttavia, in caso di lesione di primo grado, l’argentino resterà fuori un paio di settimane, se invece di secondo grado lo stop sarà di un mese.

Continua a leggere su optimagazine.com