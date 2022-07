La presentazione Dybala alla Roma è prevista per oggi 26 luglio: la grande festa è in programma per questa sera all’Eur, presso il Palazzo della Civiltà Italiana (in Quadrato della Concordia, 3) alle ore 21.00. La conferenza stampa, invece, si consumerà tra meno di un’ora, intorno alle 14.30 presso il centro sportivo ‘Bernardini’ di Trigoria, dove il campione argentino risponderà alle domande di curiosi e giornalisti.

Chiaro che il grande evento sarà quello di questa sera: saranno circa 50mila i supporters giallorossi a dare il benvenuto alla Joya, tra l’altro in una location che il club capitolino non aveva mai utilizzato prima d’ora (si tratta di un nuovo inizio per la società romanista, cui è stato dato il via dalla vittoria della scorsa Conference League, che ha rappresentato per il club un punto di svolta importante sotto la guida tecnica di José Mourinho, uomo chiave di quello che sta accadendo nella Capitale). Si prevedono giochi di luci, immagini pirotecniche con i migliori gol dell’ex Juventus proiettate sui maxi-schermi ed infine il saluto di Dybala ai suoi nuovi tifosi, in quello che si preannuncia essere un vero e proprio bagno di folla (possibile che il numero 21 faccia anche un piccolo discorso all’infuocatissima platea).

Per motivi vostri personali non potrete essere lì presenti? Non c’è problema: la presentazione Dybala alla Roma del 26 luglio presso il Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur sarà visibile anche in diretta streaming sui canali social della società giallorossa (YouTube, Twitter o Facebook). C’è anche da dire che alcuni passaggi salienti potrebbero anche essere trasmessi da Sky Sport 24 in diretta assoluta, a seconda del palinsesto del canale (o comunque in differita nelle fasce orarie successive). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

