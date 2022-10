Il mese di ottobre ci delizia con una serie di eventi astronomici che faranno la gioia degli appassionati del settore: oltre alle stelle cadenti Orionidi e all’eclissi parziale del sole del 25 ottobre, la notte del 9 sarà possibile ammirare la Luna del Cacciatore, ovvero una spettacolare luna piena. Potrete osservarla nel suo punto di massimo splendore intorno alle 22:55: sarà caratterizzata da una particolare tinta di sfumature rosse dovute alla sua posizione rispetto all’orizzonte. Come mai si chiama luna del cacciatore? Si tratta della traduzione dal nome originale “Hunter’s Moon“, impiegato in passato per segnalare il periodo ideale per andare a caccia e conservare le provviste per l’inverno.

Per farvela breve, prendendo come punto di riferimento l’equinozio d’autunno che segna la fine dell’estate, viene calcolato il plenilunio più prossimo, quest’anno avuto a settembre e chiamato Luna del raccolto, che precede sempre la Luna del cacciatore, la quale non è fissa, ma può cadere ad ottobre od a novembre. Si ritiene che questa particolare luna piena sia stata chiamata del cacciatore perché segnalava il momento ideale per uscire e recarsi a caccia, così da prepararsi al prossimo freddo invernale. Gli animali in questa parte dell’anno iniziano a prepararsi per il letargo e quindi a mettere massa grassa prima dell’inverno e, poiché i contadini hanno ripulito i campi sotto la luna del raccolto, i cacciatori hanno maggiori possibilità di scorgere cervi ed altri animali usciti per nutrirsi degli scarti.

Un nome molto evocativo , come anche le altre lune. Ogni luna piena ha un suo nome che indica le caratteristiche del mese di appartenenza: abbiamo così, a partire da gennaio la Wolf Moon – Luna del Lupo, la Snow Moon – Luna della Neve, la Worm Moon – Luna del Lombrico, la Pink Moon – Luna Rosa, la Flower Moon – Luna dei Fiori, la Strawberry Moon – Luna delle Fragole, la Buck Moon – Luna del Cervo, la Sturgeon Moon – Luna dello Storione, la Corn Moon o Harvest Moon – Luna del Mais o Luna del Raccolto, la Hunter’s Moon o Harvest Moon – Luna del cacciatore o Luna del raccolto, la Beaver Moon – Luna del Castoro e la Cold Moon o Long Nights Moon – Luna Fredda o Luna delle Notti Lunghe.

