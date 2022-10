Appassionati di astronomia e di tutto ciò che accade nell’Universo, il prossimo 25 ottobre prestate bene attenzione perché ci sarà una parziale eclissi di sole che si potrà ammirare in tutta Italia. La fase di eclissi avrà inizio alle ore 11.26 (ora italiana) e si concluderà alle ore 13.21, andando a ricoprire il 27% del diametro del sole coperto. Tuttavia, per quanto riguarda le Regioni del Nord sarà possibile ammirare l’evento qualche minuto prima, mentre le Regioni del Sud dovranno attendere il posticipo di alcuni minuti.

Inoltre, le Regioni come Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia assisteranno all’oscuramento oltre il 20% solamente nelle zone più orientali. Il Sole si oscurerà con una percentuale maggiore nei Paesi dell’Europa dell’est e nei Paesi Scandinavi. Ad esempio, ad Helsinki, in Finlandia, la Luna lo oscurerà superando il 50%, a Kiev (Ucraina) del 51%, a Stoccolma (Svezia) del 46% e Bucarest (Romania) del 40%. In altri Paesi dell’Europa centrale, invece, l’oscuramento darà del 32% a Berlino (Germania), del 13% e 15% rispettivamente a Parigi (Francia) e Londra (Regno Unito). Mentre Paesi come Spagna e Portogallo quasi non riusciranno a godersi lo spettacolo, perché sarà irrilevante.

L’eclissi solare, ovvero un noto fenomeno ottico-astronomico (visibile dalla Terra), che di solito è associato al sistema “Sole-Terra-Luna“, si contraddistingue dall’oscuramento di tutto, o parziale, del disco solare da parte della Luna. Tuttavia, in alcuni casi soprattutto quando di tratta di un’eclissi totale di Sole, per godersi nei migliori dei modi lo spettacolo sarebbe opportuno e consigliato prendere alcune precauzioni che sono necessarie per proteggere la nostra vista. Gli esperti, infatti, consigliano l’utilizzo di occhiali speciali creati appositamente per queste occasioni oppure binocoli coperti con uno specifico filtro solare (può essere efficace anche l’uso di una maschera per saldatore). La cosa fondamentale, quindi, è alzare gli occhi al cielo ed osservare lo spettacolo esclusivamente con una protezioni agli occhi.

