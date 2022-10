Motorola ha lanciato ufficialmente in India il nuovo modello di Moto E32, smartphone entry-level che si presenta lievemente differente dalla versione internazionale uscita lo scorso mese di maggio nel mercato europeo. Andiamo subito a scoprire quali sono le principali specifiche e caratteristiche tecniche che presenta il nuovissimo device dell’azienda statunitense.

La nuova versione del Motorola Moto E32 sfoggia un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+ di 1.600 x 720 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il dispositivo viene fornito con il sistema operativo Android 12 con interfaccia My UX di Motorola. Sebbene non vi sia alcuna garanzia che riceverà l’aggiornamento ad Android 13, la società ha confermato che gli verranno forniti due anni di aggiornamenti di sicurezza. Il telefono è dotato, inoltre, di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Il chipset Helio G37 è presente sotto la scocca del Moto E32, supportato da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di ricarica standard da 10W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo entry-level presenta una configurazione sul retro a doppia fotocamera, con un sensore principale da 50MP e un sensore di profondità da 2MP. Invece, la fotocamera anteriore presenta un sensore da 8MP. Sia le fotocamere posteriori che quella anteriore supportano la registrazione video FullHD a 30fps. Il Motorola Moto E32 offre altre funzionalità come: lo sblocco facciale, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, connettività Bluetooth 5.0 e GPS, uno slot per schede microSD, una porta USB-C, un jack audio da 3,5mm e un grado di protezione IP52. In termini di prezzo, il telefono è disponibile in un’unica variante in India al costo di Rs 10499 (ossia 127 dollari) e può essere acquistato nelle seguenti colorazioni Arctic Blue ed Eco Black.

Continua a leggere su optimagazine.com