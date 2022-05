La fascia medio-bassa del mercato è sempre molto popolata di dispositivi interessanti, anche se accoglierne di nuovi non dispiace mai. Il Moto e32 è uno di quelli su cui potreste riflettere, come dimostrato dalle specifiche tecniche che lo accompagnano. Il device include uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore Unisoc T606 octa-core da 1.6GHz a 12nm, con scheda grafica Mali G57 MP1, 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 16MP (apertura f/2.2), di un sensore di profondità da 2MP e di un sensore macro, sempre da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, presenta un unico sensore da 8MP (apertura f/2.0). Non mancano a bordo del Moto e32 il lettore di impronte digitali, disposto lateralmente, il jack per le cuffie da 3.5mm, il supporto dualSIM e la certificazione IP52 contro gli schizzi d’acqua. Le dimensioni generali ammontano a 163,95 x 74,94 x 8,49 mm, distribuite in un peso di 184 gr. Lato connettività sono presenti il 4G VoLTE il Dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il GPS con GLONASS, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C. La batteria presenta una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W.

Il Moto e32 può già essere acquistato anche in Italia, nelle colorazioni Misty Silver e Slate Gray, al prezzo di 179,90 euro. Gli appassionati dei prodotti della casa alata non potranno esimersi dal dare una possibilità a questo dispositivo, che potrebbe avere molto da dare a chi vorrà puntarci (dategli un’occhiata sul sito ufficiale di Motorola). Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box dei commenti che vedete qui sotto.

