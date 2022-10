Adesso è stato presentato anche il Huawei Nova 10 SE, che si unisce ai già annunciato Nova 10 e 10 Pro. Il device include uno schermo FullView OLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il processore che alimenta il tutto corrisponde al Qualcomm Snapdragon 689G 4G, con 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. I modelli commercializzati dovrebbero essere due, ovvero il BNE-LX1 con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, ed il BNE-LX3 con 6GB di RAM e 128GB di storage).

Come riportato sulla pagina ufficiale dedicata al dispositivo (che potrete consultare da questo indirizzo), le connettività supportate sono le seguenti: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 LE, NFC (solo per il modello BNE-LX1), USB-C 2.0, jack per le cuffie da 3.5mm, GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Presente a bordo il supporto dualSIM (per il modello BNE-LX1). Non mancherà nemmeno il lettore di impronte digitali. Le dimensioni saranno pari a 162,39×75,47×7,39mm per 184gr. EMUI 12 si occuperà della gestione software. Il Huawei Nova 10 SE includerà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 108MP (apertura f/1.9), un ultra-grandangolare e di profondità da 8MP (apertura f/2.2), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) con PDAF, EIS (video) e zoom digitale 10x.

La fotocamera anteriore presenterà un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.2). La batteria avrà una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica SuperCharge a 66W. Ricordate che il nuovo Huawei Nova 10 SE arriverà sul mercato globale, anche se, almeno per adesso, non sono ancora stati resi noti i prezzi di vendita e la data di uscita. A voi il dispositivo potrebbe interessare? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

