La felce è una delle piante più antiche che vivono sulla Terra. Ne esistono tantissime specie che si adattano ai climi dei diversi continenti. Oltre ad essere esteticamente molto bella, assolve a una funzione molto particolare: purifica l’ambiente dagli agenti inquinanti e dalle polveri sottili. Per questo motivo il WWE ha scelto proprio questa pianta per promuove l’iniziativa “La Natura si fa cura“. Lo scopo del progetto è creare oasi negli ospedali pediatrici.

L’8 e il 9 ottobre, in occasione di Urban Nature, la festa della natura in città, in molte piazze italiane sarà possibile acquistare una felce e il ricavato sarà utilizzato per creare spazi verdi per i bambini costretti in ospedale.

Caratteristiche della felce

Le felci sono piante prive di fiori, caratterizzate da folti ciuffi di foglie molto lunghe, di colore verde brillante. Prediligono ambienti umidi, ombreggianti. In natura il loro habitat ideale è il sottobosco alpino o tropicale.

Questa pianta si adatta molto bene agli ambienti interni. E’ molto diffusa nelle abitazioni per questo motivo, ma anche per le sue proprietà. E’ infatti in grado di purificare l’ambiente in cui vive fungendo da vero e proprio filtro per le polveri sottili. A livello simbolico la felce è di buon auspicio per la fertilità e viene dunque regalata alle giovani coppie che vogliano avere un figlio.