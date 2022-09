Nelle ultime ore è giunta un’interessante novità: le specifiche tecniche del OnePlus 11 Pro 5G sono state rivelate prima del rilascio dello smartphone top di gamma, previsto nel primo trimestre del 2023. I dettagli del nuovo device di proprietà di Pete Lau sono giunti grazie al tipster Steve Hemmerstoffer. Le informazioni tecniche includono il chipset, la tecnologia di fast charge e la presenza dell’Alert Slider a bordo di OnePlus 11 Pro, tra gli ulteriori dettagli.

Dando un’occhiata alle specifiche tecniche del nuovo top di gamma OnePlus 11 Pro, troviamo: un display AMOLED QHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed un foro perforato per lo snapper-selfie. Il device arriverà con il processore Snapdragon 8 Gen 2, che Qualcomm dovrebbe annunciare entro la fine del 2022. Molto probabilmente è possibile aspettarci che il dispositivo venga offerto con un massimo di 16GB di memoria RAM e 256GB di storage interno. È anche probabile che il modello base possa offrire 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Passando alle fotocamere, il OnePlus 11 Pro sfoggerà sul retro un sistema a tripla fotocamera che comprenderà un sensore principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 48MP ed un teleobiettivo 2x da 32MP. Vi sarà, inoltre, una fotocamera da 16MP alloggiata nel ritaglio perforato per selfie e chat video. In maniera particolare, questo top di gamma cinese supporterà una ricarica rapida fino a 100W, che dovrebbe potenziare la sua batteria da 5000mAh in pochi minuti. Tuttavia, il dispositivo non farà a meno neppure del Bluetooth 5.2, della porta USB-C, del Dolby Atmos, un sensore di impronte digitali, Modem 5G, GPS, Wi-Fi 6E. Infine, il telefono dovrebbe funzionare sul sistema operativo Android 13 con skin OxygenOS.

