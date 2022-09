Il OnePlus 11 Pro potrebbe essere presentato entro la fine dell’anno con a bordo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm (conosciuto anche come piattaforma SM8550). Il noto leaker Digital Chat Station su Weibo ha fatto sapere che il nuovo device basato sulla piattaforma SM8550 arriverà prima che l’anno in corso finisca. Il riferimento al prossimo OnePlus 11 Pro non è propriamente chiaro, ma si intuisce facilmente che lo smartphone OnePlus di cui si parla è proprio lui (il produttore cinese pare voler tornare alle origini, puntando fondamentalmente sulle prestazioni).

Qualcomm dovrebbe presentare il nuovo processore Snapdragon 8 Gen. 2 verso la metà del mese di novembre, con un po’ di anticipo rispetto alla tabella di marcia che ci ha accompagnato in questi ultimi anni. La cosa dovrebbe consentire all’OEM cinese di essere tra i primi produttori di smartphone a lanciare un nuovo dispositivo con a bordo l’ultima soluzione SoC di Qualcomm entro il mese di dicembre (cosa che gli garantirebbe un certo vantaggio rispetto alla concorrenza, almeno per certi versi). L’anno scorso furono Xiaomi e Motorola a battere tutti gli altri sul tempo presentando gli Xiaomi 12 e Motorola Edge X30, ma quest’anno potrebbe spuntarla proprio OnePlus con il suo OnePlus 11 Pro.

Non sappiamo dirvi altro al momento per quanto riguarda le specifiche tecniche del prossimo top di gamma (ad eccezione del processore, che corrisponderebbe alla nuova ammiraglia di Qualcomm), né tanto meno per quanto concerne il design che potrebbe sfoggiare (ci aspettiamo modifiche importanti al comparto fotografico. almeno relativamente al suo modulo di contenimento). Speriamo di potervi dire di più quanto prima, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti qui sotto.

