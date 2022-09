Il prossimo 6 ottobre 2022 ci sarà in programma la presentazione ufficiale dell’attesissimo Google Pixel Watch e degli smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Nell’attesa è possibile già dare un’occhiata ai possibili prezzi, per quanto riguarda il mercato in Europa, ed i colori del nuovo orologio intelligente dell’azienda californiana prossimo al debutto. Per il momento, non sappiamo ancora con certezza quando gli utenti italiani potranno sfoggiare al polso lo smartwatch, ma è già possibile avere anticipazioni circa la fascia di prezzo in Europa e quali saranno le sue colorazioni. Andiamo a scoprire insieme questi dettagli.

Il prossimo Google Pixel Watch sarà messo in commercio in ben tre colorazioni (questo per quanto riguarda la fase di lancio): Chalk, Charcoal e Obsidian, ossia grigio chiaro, grigio scuro e nero, ma è molto probabile che vengano presentati anche altri colori, magari più sgargianti. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, in merito ai prezzi, non dovrebbero essere né piuttosto bassi, né tantomeno elevati. Tuttavia, la fonte sopra citata si è rivelata abbastanza discutibile, in quanto sostiene che il nuovo smartwatch di Google con connettività Wi-Fi avrà un costo sul mercato europeo che si aggirerà tra i 250 ed i 350 euro. Precedentemente, invece, alcuni rumors discutevano di una variante LTE cui costo (negli Stati Uniti) sarebbe stato di 399 dollari, dunque in Europa potrebbe superare anche i 400 euro.

ARTICOLI CORRELATI

Altre indiscrezioni si sono fatte avanti sul nuovo Google Pixel Watch parlando di un display OLED di forma circolare, di un processore Exynos 9110 supportato da 1,5 o 2GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Ad ogni modo, la notizia certa è che il dispositivo disporrà WearOS come sistema operativo, dotato di supporto a Google Assistant e ad altri servizi del colosso statunitense, come ad esempio Google Maps.

Continua a leggere su optimagazine.com