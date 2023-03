Google ha introdotto in via ufficiale la funzione ‘rilevamento cadute’ a bordo del suo Google Pixel Watch. Adesso, infatti, il wearable è in grado di offrire più modi di protezione e ottenere aiuto quando si ha più bisogno. Una volta attivato, il rilevamento delle cadute sfrutta sensori di movimento integrati nello smartwatch e l’apprendimento automatico sul dispositivo per determinare se abbiamo subito una brutta caduta; in tal caso, procederà chiamando i servizi di emergenza se non siamo capaci di muoverci o non rispondiamo entro un determinato periodo di tempo. Questa importante funzione è attivabile nella pagina “Aggiornamenti” dell’app Watch Companion o direttamente su Pixel Watch nell’app Personal Safety. Andiamo a scoprire altri dettagli.

Qualora dovessimo subire una pesante caduta ed il nostro Google Pixel Watch rilevasse che non riusciamo a muoverci per circa 30 secondi, il dispositivo inizierà a vibrare, emetterà un allarme e visualizzerà una notifica sul display per controllarci. Inoltre, potremmo toccare sulla voce “Sto bene” presente sul quadrante dell’orologio per ignorare la notifica oppure toccare su “Sono caduto e ho bisogno di aiuto” per connetterci subito con i soccorsi. Se non riusciamo a segnalare ciò, l’allarme continuerà per circa 1 minuto, diventando sempre più forte negli ultimi secondi. Se ancora non riusciamo a rispondere, l’orologio cercherà in modo automatico di chiamare i servizi di emergenza e riprodurrà un messaggio automatico di richiesta di aiuto ovunque vi troviate. Vi è anche la possibilità di parlare stesso con i soccorritori per far sapere loro se avete bisogno di assistenza.

Il Google Pixel Watch riesce a fare una differenza tra una brutta caduta e l’esecuzione di un’attività fisica vigorosa oppure anche il recupero rapido se, ad esempio, siamo inciampati; tutto questo grazie agli algoritmi di apprendimento automatico e test rigorosi. I sensori di movimento e gli algoritmi sono in grado di monitorare un impatto improvviso, le risposte del vostro corpo e le eventuali reazioni istintive alla caduta.

