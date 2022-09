Chi sono i giudici di X Factor 2022? Il talent show di casa Sky si appresta al gran debutto e si rifà il look.

Stravolta la giuria ma anche la conduzione: si cambia tutto per l’edizione di quest’anno. Alessandro Cattelan ha lasciato il posto a Ludovico Tersigni per l’edizione 2021. Tersigni ha abdicato lasciando ls guida a Francesca Michielin, ex concorrente del programma: c’è lei alla presentazione dell’edizione ai blocchi di partenza.

Ma vediamo chi sono i giudici di X Factor 2022, un team completamente rinnovato pronto ad accomodarsi al tavolo per selezionare i talenti che aggiungeranno la finalissima di dicembre.

Sky cambia volto alla giuria. Per qualcuno si tratta di un gradito ritorno, per altri di debutti veri e propri. Al tavolo dei giudici di X Factor 2022 torna Fedez, dopo 4 anni di assenza. Per lui è la sesta volta, 5 infatti sono le edizioni in cui ha già occupato una sedia al tavolo dei giudici prima di una b Reve pausa. Nel 2022 torna per guidare nuovamente un gruppo di talenti.

Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante. Debutto assoluto per lei in giuria a X Factor 2022. Amatissima dal pubblico, è un talento eclettico in grado di spaziare tra generi e linguaggi diversi. Assoluta novità dell’edizione, anche il cantante e produttore Dargen D’Amico, uno dei

rappresentanti più eclettici della scena cantautorale contemporanea. X Factor 2022 segna anche il gran debutto di Rkomi, uno degli artisti più apprezzati della nuova generazione italiana, in grado di mettere a segno un record dopo l’altro.

Si alterneranno alla guida dei concorrenti di X Factor 2022 e commenteranno le esibizioni dei cantanti, supportati dalla conduttrice Francesca Michielin, a 10 anni dalla vittoria nel programma.

Continua a leggere su optimagazine.com.