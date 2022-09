Come quasi tutti sappiamo, Amazfit è un brand leader mondiale di dispositivi indossabili smart, in grado di offrire un’ampia scelta di prodotti tra cui dispositivi per la salute ed il fitness, orologi e tanto altro ancora. In questo articolo ci soffermeremo proprio su un interessante smartwatch, ovvero il nuovo Amazfit Band 7. Questo fitness tracker si può acquistare su Amazon all’ottimo prezzo di 49,90 euro, la sua disponibilità è immediata, il prodotto è spedito dall’e-commerce, ma venduto da terzi. Per i clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita in un giorno e non sono previsti costi aggiuntivi. A questo punto andiamo a vedere quali sono i dettagli tecnici di questo fantastico orologio intelligente.

L’Amazfit Band 7 presenta un ampio display HD AMOLED a colori con 282ppi da 1,47 pollici, che permette un aumento dell’area visibile del ben 112% rispetto alla Band 5. Il wereable integra 120 modalità sportive, che forniscono dati utili sull’allenamento, come ad esempio distanza, velocità, frequenza cardiaca, calorie bruciate, e così via. Grazie al riconoscimento automatico di 4 sport, gli utenti non devono per forza aprire manualmente le modalità sportive e quindi possono entrare subito in azione. Il braccialetto smart, in virtù del biosensore avanzato, offre il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) 24 ore su 24. Il dispositivo vi invierà anche un promemoria qualora dovesse rilevare un livello di SpO2 troppo basso. L’orologio monitora, inoltre, la qualità del sonno e registra il periodo mestruale fornendo previsioni e promemoria per i prossimi periodi mestruali e fertili.

L’Amazfit Band 7 è in grado anche di misurare rapidamente e comodamente tre indicatori di salute con un semplice click, ossia frequenza cardiaca, stress, SpO2 in soli 45 secondi. In merito alla batteria da 232mAh, quando questa è completamente carica, può garantire un’autonomia fino a 18 giorni con un utilizzo tipico e fino a 12 giorni con un uso intenso.

