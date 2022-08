Arriva il 16 settembre su Prime Video Un Affare Privato, l’annunciata serie originale Amazon Studios con Aura Garrido (Malnazidos, The Ministry of Time) e Jean Reno (The professional, Le Grand Bleu). Gli otto episodi prodotti da Bambú Producciones saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, Italia compresa.

Un Affare Privato (titolo originale Un Asunto Privado) è ambientata alla fine degli anni ‘40, in Galizia, quando Marina Quiroga (Garrido), una coraggiosa giovane donna dell’alta borghesia con uno spirito da poliziotta, decide di dare la caccia al serial killer che da mesi è diventato il terrore della città. Ad aiutarla nell’impresa è il suo fedele maggiordomo Hector (Jean Reno), un uomo discreto e disponibile, sensibile e audace al tempo stesso, capace di grandi intuizioni nell’investigazione. Insieme affronteranno diversi ostacoli per raggiungere l’obiettivo, scontrandosi anche con i pregiudizi di genere dell’epoca, con la resistenza del nuovo commissario di polizia e i tentativi della madre di Marina di trovarle un marito. Nulla li fermerà dal cercare la verità.

Prime ha diffuso il trailer e il poster di Un Affare Privato, insieme a nuove immagini della serie Original che ritraggono i protagonisti di questo giallo in costume. Accanto ad Aura Garrido e Jean Reino figurano nel cast Ángela Molina, Alex García, Gorka Otxoa, Tito Valverde, Irene Montalá, Pablo Molinero e Andrés Velencoso. Teresa Fernández-Valdés è la showrunner e ha firmato l’idea originale insieme a Gema R. Neira e Ramón Campos, già dietro il successo di altre serie d’ambientazione novecentesca come Velvet e Le Ragazze del Centralino. Un Affare Privato è diretta da David Pinillos, María Ripoll e Daniel Aranyo.

Ecco il poster e il trailer di Un Affare Privato, diffusi da Prime Video in vista del debutto fissato per il 16 settembre.

Continua a leggere su optimagazine.com