Non potete fare a meno di desiderare il top di gamma iPhone 13? Non c’è da darvi torto, si tratta di un prodotto incredibile, che capiamo bene vorreste portare a casa il prima possibile. Oggi 13 agosto c’è un’offerta che potreste anche prendere in considerazione, che propone iPhone 13 nel taglio da 128GB al prezzo di 876 euro, con il 7% di sconto sul listino originale (939 euro). Non si tratterà di un ribasso sconvolgente, ma nemmeno di un’occasione su cui non vale la pena riflettere un po’.

L’offerta è riservata ai clienti Prime, con consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 17 agosto (considerato che c’è Ferragosto di mezzo non si poteva chiedere di più). iPhone 13 viene venduto e spedito da Amazon, senza AppleCare+ e con possibilità di pagarlo in 12 comode rate mensili da 73 euro ciascuna tramite finanziamento Cofidis (da scegliere al momento del check-out).

Tra non molto sarà presentato il nuovo iPhone 14, che, però, costerà senz’altro di più, soprattutto per le prime settimane. Nonostante il salto generazionale, capiamo bene chi vorrà comunque puntare su iPhone 13, un device che ha tutte le carte in regola per continuare a fare bene per tanto tempo (non si può mettere in dubbio un prodotto di questo genere, sarebbe come commettere un errore madornale, di cui alle lunghe ci si pentirebbe sicuramente). Se proprio non potete farne a meno e non volete aspettare un solo giorno di più, provate ad approfittare di questa offerta, che tanto male non è (altrimenti non ve l’avremmo affatto proposta). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

