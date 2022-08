Se siete intenti ad acquistare uno smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo, non fatevi scappare l’incredibile offerta dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, in super sconto su Amazon al prezzo di 379,90 euro (invece di 449,90 euro di listino). Tre sono le colorazione disponibili: Forest Green, Graphite Gray e Star Blue. La disponibilità del device è immediata ed è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, per i clienti iscritti al servizio Prime la consegna è gratuita e non sono previsti ulteriori costi. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire i principali dettagli tecnici dello smartphone dell’azienda cinese.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una gamma di colori DCI-P3, offre una qualità dell’immagine vivida e dettagli di colore sorprendenti. L’esperienza schermo risulta ancora più fluida con un’elevata frequenza di aggiornamento a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 360Hz. Il telefono presenta anche sensori di luce ambientale a 360 gradi e display Sunlight, che fornisce una luminosità adattiva per una visualizzazione ottimale. Inoltre, il dispositivo vi offre anche il miglior audio grazie ai doppi altoparlanti SOUND BY JBL, che regalano un’incredibile qualità audio senza hardware aggiuntivo e con Dolby Atmos, sia la qualità spaziale che stereo è ulteriormente migliorata.

Offerta Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+... Dotato di ricarica da 120 W, in grado di caricare l'enorme batteria da...

Dotata di un sistema di imaging da 108 MP, la fotocamera principale di...

Quanto al comparto fotografico, lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ è dotato sul retro di una tripla fotocamera così suddivisa: sensore principale Samsung HM2 da 108MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP; la fotocamera selfie è da 16MP. Il device è alimentato dall’octa-core MediaTek Dimensity 920 ad elevate prestazioni, mentre l’enorme batteria ha una capacità di 4500mAh ed è dotato di ricarica rapida a 120W e raggiunge il massimo della carica in soli 15 minuti.

Continua a leggere su optimagazine.com