Un super sconto del 44% è stato applicato quest’oggi, domenica 31 luglio, all’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 con cassa da 40 mm. Il famosissimo orologio smart del colosso sudcoreano vede abbassare il suo prezzo ai minimi storici, regalando agli utenti la possibilità di sfoggiare al proprio polso un wearable capace di soddisfare tutte le personali richieste. Il dispositivo è disponibile in super offerta su Amazon al costo di 149,99 euro (invece di 269 euro di listino), nella versione italiana e in due colorazioni: Nero e Oro Rosa (Pink Gold). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, per chi fosse interessato, andiamo a vedere insieme quali sono le funzionalità tecniche.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute,... Impara a conoscere il tuo corpo – Monitora i tuoi progressi di...

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione...

Il Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) è stato realizzato con una resistente cassa in alluminio, leggera e impermeabile; presenta un fantastico display circolare Super AMOLED da 1,2 pollici (396 x 396 pixel), sul lato destro mostra due pulsanti fisici e la ghiera è digitale. L’orologio è alimentato dal sistema Wear OS Powered by Samsung e dotato di 1,5GB di memoria RAM e 16GB di spazio di archiviazione. La capacità della batteria è di 247mAh. Questo bellissimo wearable (Bluetooth) è un perfetto contapassi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport, rileva l’attività fisica per tracciare la vostra routine e supporta più di 90 esercizi.

Grazie al Samsung BioActive Sensor, il Samsung Galaxy Watch 4, oggi in super offerta su Amazon, monitora la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, l’elettrocardiogramma (ECG) rileva eventuali anomalie nel battito e nel ritmo. Lo Sleep Tracker dello smartwatch rileva e analizza la vostra qualità del sonno in modo olistico e le opzioni di misurazione avanzate esaminano i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il russare. Insomma, cosa state aspettando?

