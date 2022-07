Sono stati comunicati gli ospiti del Coca Cola Summer Festival a Rimini il 22 luglio. L’appuntamento è alla Beach Arena di Rimini con tanti nomi del panorama musicale nostrano.

I cantanti attesi alla Beach Arena sono pronti a presentare i rispettivi nuovi singoli in radio in estate. Non mancheranno gli hitmaker italiani che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di non sbagliarne una.

Ci saranno Giusy Ferreri e La Rappresentante di Lista ma anche Ermal Meta, Francesco Gabbani e Michele Bravi. Spazio alle band con The Kolors, Sottotono e Follya.

Ci saranno poi Gemelli Diversi, Samuel, Nika Paris, Room 9. Si prosegue con Riki, Vegas Jones, Chadia Rodriguez, Federico Rossi, Mr Rain e Deddy. In elenco nel ricco cast del Coca Cola Summer Festival a Rimini anche Berna, Didy Naicok, Hanssel Delgado, Briga, Albe e Alfa.

“Da sempre Coca-Cola crede nella forza della musica”, le parole di Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia nel presentare la serie di eventi estivi. Coca Cola porta in tour la migliore musica italiana quest’anno, con una serie di appuntamenti dal vivo nelle piazze della penisola, rigorosamente ad ingresso libero e gratuito.

Sarà quindi l’occasione per i fan degli artisti presenti di assistere ad una piccola performance live senza la necessità di acquistare alcun biglietto e di ascoltare, nella stessa serata, i migliori brani estivi in rotazione nelle radio italiane in estate.

Gli ospiti del Coca Cola Summer Festival a Rimini

