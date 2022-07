Siete lì pronti ad aspettare solo l’occasione giusta per acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G? Parliamo probabilmente del migliore dispositivo pieghevole in circolazione, che adesso può anche essere acquistato ad un prezzo, tutto sommato, ragionevole (soprattutto considerando il fatto che il prezzo consigliato è di 1099 euro).

Oggi 21 luglio saranno sufficienti 699 euro (non che siano pochi) per portarsi a casa il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Amazon sconta il prodotto per gli abbonati Prime, con consegna rapida in 1 giorno lavorativo e reso gratuito. Il device è disponibile subito, con consegna a domicilio già domani 22 luglio. Parliamo della versione italiana, nella colorazione Awesome Black, totalmente sbrandizzato (non possiamo biasimare quanti tengano particolarmente a questa cosa per la questione aggiornamenti), con 128GB di memoria interna e versione italiana. L’articolo gode anche dell’etichetta ‘Amazon’s Choice’ come ulteriore prova di garanzia: lo sconto totale è di 400 euro esatti, una cifra sicuramente degna di nota. Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G viene venduto e spedito da Amazon, con all’interno del pacchetto di vendita anche il Wall Charger Super Fast Charging 25W (codice: EP-TA800NBEGEU) per la ricarica ultra-rapida (ci è sembrato giusto dirvelo dal momento che sono sempre di più gli smartphone venduti senza caricabatterie).

Offerta Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast...

Dimensioni compatte: uno smartphone a schermo intero che si piega per...

Inutile stare troppo a pensarci: se è il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G che desiderate con ogni fibra del vostro corpo, questa è senz’altro tra le occasioni migliori che avrete a disposizione per acquistarlo ad un prezzo decisamente competitivo (senza considerare che tra pochi giorni sarà presentato lo Z Flip 4, che avrà sicuramente qualcosa di più, compreso il prezzo stellare, come di norma succede per questi device pieghevoli al day-one e nelle settimane successive).

Continua a leggere su optimagazine.com