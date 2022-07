Il colosso di Seul ha lanciato in India il Samsung Galaxy M13 5G, anche in modello 4G, che era arrivato da noi già per la fine di maggio scorso. Il prezzo è di circa 175 euro al cambio attuale, per il modello con 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Il device include anche uno schermo LCD da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 (octa-core a 7nm da 2.2GHz), un SoC nel complesso discreto per un terminale così configurato.

Il quantitativo di RAM è di 4/6GB (+6GB virtuali) e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Si difende discretamente bene anche la fotocamera posteriore, di cui il sensore principale vanta 50MP di risoluzione, con uno di profondità da 2MP (la fotocamera frontale si ferma a 8MP). Come detto, è presente a bordo la connettività 5G, che rende questo Samsung Galaxy M13 5G un prodotto decisamente interessante, seppur appartenente ad una fascia di prezzo medio-bassa.

La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. La One UI Core 4 su base Android 12 gestirà la parte software per far funzionare tutto a dovere. Le colorazioni disponibili sono Midnight Blue, Stardust Brown e Aqua Green. Un device che sa sicuramente il fatto suo e che potrebbe anche fare bene in Europa laddove il colosso di Seul dovesse decidere di commercializzarlo (ricordiamo, come accennato poco fa, che il Samsung Galaxy M13 è già in vendita nel nostro mercato, ma in versione 4G, dalla fine di maggio scorso). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

