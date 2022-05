Adesso il Samsung Galaxy M13 è reale, e non più frutto di congetture e di indiscrezioni. Il nuovo entry-level è disponibile anche in Europa, ad un prezzo davvero niente male. Il telefono include uno schermo Infinity-V da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ ed è spinto dal processore Exynos 850, con 4GB di RAM e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

Il lettore di impronte digitali è disposto lateralmente, con a bordo le connettività 4G LTE (manca il supporto al 5G, ma nemmeno possiamo farne una colpa al colosso di Seul: il device non è stato progettato per essere un top di gamma o un middle-range, bensì un entry-level, seppur di tutto rispetto, come avrete modo di appurare nei paragrafi successivi), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore non delude, sempre senza tralasciare il tipo di dispositivo di cui si sta parlando, appartenente alla fascia bassa del mercato: sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, AF), ultra-grandangolare da 5MP (apertura f/2.2, FF) e sensore di profondità da 2MP (apertura f/2.4, FF). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.2, FF).

La batteria ha una capacità da 5000mAh, come accade per ogni device di questo genere che si rispetti. Le dimensioni del Samsung Galaxy M13 ammontano a 165,4×76,9×8,4 mm, distribuite in un peso di 192 gr. Sappiamo che il device arriverà in Europa, come sopra accennato, ma non ancora a che prezzo (si spera sempre piuttosto basso, cosa che lo renderebbe decisamente appetibile). Diteci la verità, può essere questo un device su cui ragionereste per voi stessi o per qualche vostro conoscente? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

